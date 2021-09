Bambino di 9 anni si scontra con un’auto mentre viaggia sul monopattino elettrico

Montecchia di Crosara

Ieri sera un bambino di 9 anni si è scontrato con un’auto mentre era a bordo di un monopattino.

Una dinamica tutta da chiarire quella dell’incidente di ieri sera, mercoledì 29 settembre 2021 a Montecchia di Crosara in Via Domenico dal Cortivo. Secondo le prime informazioni dei Carabinieri della Stazione di San Giovanni Ilarione, che stanno eseguendo degli accertamenti sul caso, ieri sera verso le 18.20 un bambino di 9 anni è salito su di un monopattino elettrico e si è scontrato con un’auto in transito.

Sul posto è giunta l’ambulanza infermierizzata e l’elicottero del Suem 118. I soccorritori hanno stabilizzato il bambino che è stato ferito ma è rimasto sempre cosciente, ed è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento.

E’ da chiarire ora l’esatta dinamica dell’incidente, è bene ricordare che i monopattini elettrici non possono essere guidati, per legge, dai minori di 14 anni.