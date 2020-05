Biblioteca Sommacampagna e Centri lettura, lunedì si riapre in sicurezza

La Biblioteca Comunale di Sommacampagna e i Centri lettura di Caselle e Custoza riapriranno al pubblico a partire da lunedì 18 maggio per la sola attività di restituzione e prestito di materiale (libri/dvd/cd ecc.) prenotato e pronto per essere consegnato.

Per la prenotazione di libri/dvd/cd ecc. l’utenza è pregata di non recarsi in biblioteca ma di:

effettuare la prenotazione del materiale desiderato tramite Opac (soluzione da preferire) al sito sbpvr.comperio.it avendo cura di selezionare la biblioteca di Sommacampagna o Caselle nella tendina a sinistra dello schermo per prenotare, quando possibile, la copia presente nella propria biblioteca preferita. Per essere aggiornati sui nuovi acquisti della biblioteca di Sommacampagna: http://sbpvr.comperio.it/ library/Sommacampagna/novita/ . Per i nuovi acquisti del Centro lettura di Caselle il link è il seguente http://sbpvr.comperio.it/ library/caselle-di- sommacampagna/

oppure telefonare allo 0458971307 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

Come si accede

Il servizio di interprestito verrà riattivato dal 28 maggio.

Potranno accedere alla biblioteca solo gli utenti contattati via mail o telefono per il ritiro delle prenotazioni. All’interno dei locali della biblioteca e dei centri lettura non sarà possibile fermarsi per la lettura o la consultazione di libri/periodici/quotidiani e nemmeno per l’utilizzo delle postazioni internet e sarà vietato l’accesso a tutti i servizi igienici. Per agevolare la restituzione e il prestito dei libri prenotati la Biblioteca di Sommacampagna dal 18 maggio e fino al 20 giugno amplierà l’orario di apertura mattutino come segue:

Lunedì ————– 14.30 – 18.30

Martedì ————– 14.30 – 18.30

Mercoledì 9.00 – 12.00 ; 14.30 – 18.30

Giovedì 9.00 – 12.00 ; 14.30 – 18.30

Venerdì 9.00 – 12.00

Sabato 9.00 – 12.00

“In questo modo speriamo di dare a tutti una più ampia scelta per usufruire del servizio preferendo, quando possibile, le aperture infrasettimanali e lasciando l’apertura del sabato a disposizione di chi durante la settimana non potrà recarsi in biblioteca”, scrivono le bibliotecarie.

Centro lettura Caselle e Custoza: gli orari

Gli orari del Centro Lettura di Caselle e di Custoza rimangono invariati:

Centro lettura di Caselle

Lunedì ————– 15.30 – 18.30

Martedì ————– 15.30 – 18.30

Mercoledì 9.00 – 12.00

Giovedì ————– 15.30 – 18.30

Centro lettura di Custoza

Mercoledì 15.00 – 18.00

L’accesso del pubblico alla biblioteca sarà contingentato e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di restituzione e prestito dei documenti prenotati. Entrerà una persona per volta e solo se munita di mascherina (indossata correttamente a coprire dal mento al naso) e preferibilmente di guanti. Prima di proseguire all’interno dei locali sarà obbligatorio disinfettarsi le mani con la soluzione appositamente predisposta. Tutti coloro che hanno solamente necessità di restituire materiale e di non ritirare nulla di prenotato, durante l’orario di apertura troveranno dei contenitori appositi dove lasciare il materiale. Questi punti di restituzione verranno posizionati per gli utenti di Sommacampagna all’interno del distretto sanitario sulla destra, e per gli utenti di Caselle al primo piano a destra della porta di entrata della biblioteca. Sarà nostra cura scaricare dalla tessera il materiale reso al più presto.

La quarantena dei libri

Tutto ciò che sarà da voi restituito verrà sottoposto a quarantena obbligatoria per un periodo di 10 giorni, allo scadere dei quali verrà disinfettato esternamente e ricollocato per essere nuovamente disponibile al prestito. Questo comporterà rallentamenti nella consegna dei materiali prenotati.

All’interno della biblioteca e dei centri lettura (e in qualsiasi luogo) vi raccomandiamo di:

rispettare il distanziamento sociale;

non toccarvi occhi, naso e bocca con le mani;

lavarvi spesso le mani o igienizzarle con soluzione disinfettante;

coprirvi bocca e naso col gomito se si starnutisce o tossisce.

In attesa di entrare in biblioteca vi raccomandiamo di creare una fila ordinata, di avere pazienza e di rispettare sempre le regole sopra riportate.

Una volta presi a prestito i libri della biblioteca, raccomandiamo a tutti (adulti e bambini/e) di:

maneggiare i libri della biblioteca solo dopo aver pulito e disinfettato le mani;

non bagnarsi le dita con la saliva per voltare le pagine;

non tossire o starnutire sui libri

“Attenzione: non si accettano donazioni ed è vietato lasciare scatole o borse di libri davanti al cancello della biblioteca. Conosciamo i nostri lettori e le nostre lettrici e siamo convinte che il senso di responsabilità ci aiuterà a ripartire nel modo migliore. Noi ce la metteremo tutta”.