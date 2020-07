Bomba d’acqua a Schio, strade come torrenti: danni e disagi in centro – VIDEO

Forte maltempo a Schio e nella zona pedemontana della provincia di Vicenza. Danni e allagamenti.

Nel tardo pomeriggio di ieri

Una potente “bomba d’acqua” si è abbattuta nel tardo pomeriggio di ieri su Schio e sulla zona pedemontana della provincia di Vicenza, provocando numerosi allegamenti e disagi. Anche alcun strade del centro, come testimoniato da foto e video postati sui social, sono state in breve trasformate in veri e proprio torrenti.

Oltre 40 interventi dei Vigili del fuoco

Tanti gli interventi dei Vigili del fuoco legati al maltempo: intorno alle 23 di ieri sera, martedì 21 luglio 2020, se ne contavano oltre 40. In particolare soccorsi per prosciugamenti, alberi abbattuti, rimozione elementi pericolanti.

I video social di Cioni

Tra i primi a dar conto della situazione il consigliere comunale Alex Cioni, che ha filmato gli allagamenti verificatisi in via Rompato, in centro, e in via Pasubio, con la strada trasformata in un vero e proprio corso d’acqua.