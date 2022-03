Carol Maltesi e i primi sospetti dopo l’assenza al compleanno del figlio a Verona: era già morta

Omicidio

Ha destato sgomento e sconcerto l’omicidio di Carol Maltesi e ora il pensiero va a suo bambino di 6 anni che vive in un comune della Bassa Veronese.

Carol Maltesi e i primi sospetti dopo l’assenza al compleanno del figlio a Verona

Carol Maltesi, 26enne attrice porno nota nell'ambiente con il nome di Charlotte Angie aveva un forte legame con la città scaligera. La giovane italo olandese è stata uccisa e fatta a pezzi da Davide Fontana, il vicino di casa che poi l’ha nascosta nei sacchi di nylon e abbandonata in un dirupo sui monti della brasciana Valcamonica.

I primi sospetti che a Carol Maltesi fosse successo qualcosa di grave erano venuti all’ex compagno della 26enne dato che la giovane non si era nemmeno presentata a casa sua (in un paese della Bassa Veronese) in occasione del compleanno del figlio di 6 anni. Cosa che non era mai successa in passato dato che Carol era molto legata al bambino tanto che avrebbe voluto portarlo con sé ad Amsterdam, dove sognava di tornare un giorno.

Il passato a Verona

Carol aveva un passato legato a Verona, la 26enne aveva abitato in provincia e aveva lavorato come commessa in un centro commerciale all’interno di un negozio di scarpe.

Poi aveva deciso di dare una svolta alla sua vita e trasferirsi nel Milanese però era sempre rimasta legata alla città scaligera e tornava spesso nella Bassa Veronese per andare a trovare il suo bambino accudito dal papà.