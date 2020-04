Casa di riposo Legnago, Lorenzetti: “Sono stato il primo a intervenire”

Il sindacato dei Pensionati CGIL CISL UIL ha espresso la proprio preoccupazione per ciò che si è verificato nella casa di riposo di Legnago e hanno chiesto agli organi competenti, a partire dal sindaco di Legnago, di verificare la situazione drammatica. A tal proposito, il sindaco Graziano Lorenzetti ha affermato:

“Il sindaco è stato il primo che è intervenuto, ha coinvolto il mondo il sindaco quando ha visto la situazione anzi, il sindaco si è fatto autocoinvolgere dalla casa di riposo. Non a caso sono stati fatti i tamponi agli ospiti e agli operatori, è stata fatta l’igienizzazione da parte dei Vigili del Fuoco e non solo. Purtroppo non ho visto la corsa delle persone per poter dare un aiuto anche portando delle mascherine e dei sistemi di protezione”