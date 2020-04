Casa di riposo San Bonifacio: l’80% degli ospiti è positivo al Coronavirus

Si conferma grave la situazione all’interno della casa di riposo Don Bortolo Mussolin.

Il sindaco di San Bonifacio, Giampaolo Provoli, ha reso noti gli esiti dei tamponi che sono stati eseguiti lunedì:

“Cari concittadine e concittadini, la situazione della nostra Casa di Riposo Don Bortolo Mussolin è di particolare criticità. Oggi mi hanno comunicato il risultato dei tamponi effettuati lo scorso lunedì agli ospiti. Il risultato conferma che l’80% è positivo al Coronavirus. Circa una quindicina sono i pazienti febbricitanti, il resto al momento è asintomatico. Anche il personale per oltre il 30% risulta positivo ed è in quarantena a casa. Fortunatamente più di 70 dipendenti risultano invece negativi al tampone e sono in grado di mantenere i servizi in maniera soddisfacente. Nel contempo i dirigenti della Fondazione Oasi stanno sostituendo il personale mancante, anche se con difficoltà”.