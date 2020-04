Casa di riposo Villa Bartolomea: 14 ospiti positivi, proposta di spostare i negativi a Spinimbecco

“Agli Ospiti ed alla loro Famiglia esprimiamo grande vicinanza e profondo cordoglio per i famigliari di tutti i deceduti in questa emergenza Covid-19. Per quanto riguarda gli operatori e collaboratori sono 64 di cui 51 tamponi negativi 1 in attesa 12 tamponi positivi, ringraziamo tutti per la loro preziosa opera. Si è proposto, anche su suggerimento di alcuni Cittadini, di spostare i negativi al Centro Diurno e di Spinimbecco. I positivi non ospiti Ipab sono 13 mentre le persone a contatto stretto, persone conviventi con almeno un positivo, sono 10“.

Continua il Centro Operativo Funzionale

L’amministrazione comunale di Villa Bartolomea ha inoltre aggiunto:

“Per quanto riguarda i DPI (mascherine, tute) la situazione temporaneamente non è più critica e questo grazie alla generosità di molte persone , associazioni, comitati ed aziende. Tutti i positivi e le loro famiglie vengono contattati dal Sindaco in modo da offrire l’ aiuto ed il supporto di cui hanno bisogno. Nessuno è lasciato solo. Il COC ( Centro Operativo Funzionale ) continua la sua azione. La distribuzione delle mascherine fornite dalla Regione prosegue in base alle forniture che arrivano in Comune. E’ stato riaperto l’ufficio postale di Carpi su richiesta e sollecito dell’Amministrazione e si ringrazia Poste Italiane per la sensibilità dimostrata. Sono già state evase le richieste per la solidarietà alimentare arrivate nel tempo previsto , si rimane in attesa di eventuali nuove disposizione del Governo per procede con ulteriori misure di solidarietà”.

Ecocentro e sanificazione delle strade

L’amministrazione ha inoltre spiegato:

“E’ stato riaperto l’Ecocentro con acceso contingentato. Prevista a breve una nuova sanificazione delle strade. Già messa in essere una nuova sistemazione dei cimiteri. Continua il controllo del territorio in collaborazione con Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo e con l’Arma dei Carabinieri che, come sempre, ha dato segno di professionalità, efficienza e sensibilità. Si sta procedendo alla sanificazione degli ambienti e mezzi pubblichi mediante ozono. Si invita la popolazione ad uscire solo per lo stretto necessario, indossando guanti e mascherine, evitando nella maniera più categorica assembramenti o stazionamenti. Ringraziamo i Volontari, gli Operatori e Collaboratori della Casa di Riposo, tutte le Associazioni, Gruppi e Aziende che hanno donato materiale o offerto la loro collaborazione, ringraziamo la Prefettura, la Croce Rossa i Vigili del Fuoco per la preziosa collaborazione. Un grande grazie ai bambini che donano i disegni per i nonni e le nonne della Casa di Riposo. Insieme ne usciremo insieme ce la faremo. Un sentito grazie a tutti”.