Casa riposo Legnago: apre il bar e verrà riavviato il servizio di assistenza religiosa

La situazione all’interno della casa di riposo sta migliorando ma si attendono delucidazioni sulle linee guida per le visite.

Il consiglio di amministrazione della casa di riposo di Legnago, attraverso i canali social ha aggiornato i famigliari sulla situazione all’interno della casa di riposo:

La comunicazione prosegue:

“Un tema che ci sta particolarmente a cuore è proprio quello delle visite. Come sapete la Regione Veneto ha dato la possibilità di aprire agli incontri a partire da lunedì 1 giugno 2020, fornendo le linee di indirizzo per l’accoglienza dei nuovi ospiti e l’accesso dei familiari. Per garantire le visite in tutta sicurezza abbiamo avviato nei giorni scorsi un tavolo tecnico con l’Ulss 9 Scaligera, con cui durante l’emergenza c’è stata la massima collaborazione. La nostra casa di riposo si è attrezzata per garantire ingressi scaglionati negli spazi esterni e nel rispetto del distanziamento sociale e delle norme igienico sanitarie. Siamo tuttavia in attesa di ulteriori informazioni, in particolare riguardo all’indicazione della Regione di effettuare i test sierologici rapidi per uno screening su familiari e visitatori. Ci auguriamo e contiamo di avere presto delle risposte sulle modalità con cui dovranno essere svolti i test, per consentire quanto prima le visite. Come potete immaginare, essendosi verificato il contagio ed avendo ancora degli ospiti positivi, dobbiamo usare la massima cautela. Sempre con l’obiettivo di operare per il bene e la tutela della salute degli ospiti e del personale”.