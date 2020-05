Casa riposo Legnago: nel padiglione A, 24 positivi, situazione in miglioramento

La casa di riposo di Legnago sta tornando in modo graduale alla normalità.

Gli esiti dei tamponi

La diffusione del coronavirus sembra essersi arrestata e i casi di positività sono diminuiti. È quando emerge dai risultati dei tamponi effettuati il 16 maggio 2020 sugli ospiti e gli operatori, i cui esiti sono stati resi noti questa mattina. Dei 60 anziani che erano risultati essere contagiati nel padiglione A in occasione dei controlli del 29 marzo scorso sono 24 quelli ancora positivi, mentre 9 sono gli ospiti negativi in via di guarigione (su cui nei prossimi giorni verrà eseguito il secondo tampone) e 27 quelli guariti completamente. Dei 25 operatori che avevano contratto il coronavirus sono 10 quelli ancora positivi. L’ultimo decesso risale al 5 maggio 2020, quando un ospite della casa di riposo è venuto a mancare all’ospedale di Legnago, dove era ricoverato da circa un mese.

Un passo in avanti

Il presidente della casa di riposo, Mario Verga ha spiegato:

“I risultati sono confortanti. Non dimenticheremo mai le prime settimane e l’impatto di questa drammatica emergenza coronavirus. Gli ultimi tamponi sono un primo, importante, spiraglio verso la normalità. Sempre in quest’ottica un considerevole passo in avanti sarà ristabilire i servizi situati al piano terra del padiglione A, quello in cui sono presenti gli ospiti positivi. Mi riferisco alla chiesa, alla farmacia, al bar, all’ambulatorio, al guardaroba, allo spogliatoio maschile, al parrucchiere e alla sala fumatori. Ora che molti anziani sono guariti siamo in grado di trasferire momentaneamente le persone ancora positive al primo piano, rendendo così di nuovo accessibili e pienamente fruibili i servizi già a partire dai prossimi giorni. Questo grazie anche al personale della casa di riposo che si è prodigato per assistere nel migliore dei modi gli ospiti in questa delicata fase. A loro va il mio ringraziamento”.

Ritorno alla normalità

I risultati dei tamponi e le iniziative intraprese per un graduale ritorno alla normalità sono i principali aspetti al centro dell’incontro in programma domani mattina, 20 maggio 2020, tra l’amministrazione della casa di riposo, il sindaco di Legnago, Graziano Lorenzetti, i rappresentanti eletti del comitato familiare e i familiari che si sono autocostituiti nel comitato spontaneo. Iil presidente ha proseguito:

“Sarà un’assemblea importante. Siamo aperti all’ascolto, abbiamo le nostre idee, ma siamo ben lieti di poterci confrontare con i parenti degli ospiti. Ci stiamo inoltre attrezzando, attraverso un protocollo interno, per consentire nuovamente le visite che erano state bloccate per tutelare l’incolumità degli ospiti. Ora siamo in attesa delle direttive della Regione Veneto, dovrebbe essere una questione di giorni. Ci faremo trovare pronti perché sappiamo quanto è importante potersi vedere di persona, sia per gli ospiti che per i familiari, naturalmente con tutte le misure di sicurezza. Intanto abbiamo continuato a garantire il servizio delle videochiamate”.

Sospeso l’accorpamento di alcuni reparti

Verga ha concluso:

“Il consiglio di amministrazione ha nel frattempo deciso anche di sospendere l’accorpamento di alcuni reparti. Inizialmente era previsto per motivi organizzativi lo spostamento di una parte degli ospiti di uno dei tre attuali reparti del padiglione B, ma abbiamo deciso di sospendere in attesa di avere dei dati più precisi sulla situazione sanitaria”.