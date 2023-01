Una sentenza esemplare che comprende anche il risarcimento alle parti civili e l’interdizione dai pubblici uffici. LNDC Animal Protection: “Soddisfatti per il risultato ottenuto, ma la pena è così alta perché vi è stata anche la condanna per l'incendio doloso del fabbricato dove si trovavano gli animali. I maltrattamenti su questi ultimi non vengono puniti come dovrebbero. Continueremo a lottare per una modifica del codice penale”.

Casale degli orrori: condannata a 5 anni la donna che maltrattava gli animali

I fatti risalgono al 2018, quando i Carabinieri Forestali di Verona sequestrarono 31 cani e 9 gatti che venivano detenuti in condizioni a dir poco incompatibili con la loro natura e altamente nocive per il loro benessere. Gli animali, infatti, vennero trovati in un casolare in condizioni igienico-sanitarie drammatiche e molti di loro erano gravemente malati. In seguito, il fabbricato da cui i poveri animali erano stati portati via è stato distrutto da un incendio che sin dal primo momento era sembrato doloso. All’epoca dei fatti, LNDC Animal Protection si costituì parte civile per seguire attivamente il processo e finalmente è arrivata la sentenza tanto attesa.