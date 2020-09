Central Park: riconversione delle aree dell’ex Scalo Merci di Verona Porta Nuova FOTO E VIDEO

Un progetto che sta a cuore all’amministrazione: la creazione del Central Park.

E’ stato presentato oggi, venerdì 4 settembre 2020 l’importante masterplan Central Park che verrà effettuato a Verona. Si tratta nello specifico della dismissione dell’ex scalo merci di Verona, un’area complessiva di 57 ettari situata in una posizione baricentrica che la rende strategica per poter unire il centro storico con i quartieri residenziali. L’assessore con delega alla Pianificazione Urbanistica, Ilaria Segala, ha spiegato:

“Nel 2007 con Zanotto sindaco venne proposta una variante urbanistica mai attuata sullo scalo, con una eificazione a bassa densità e un’alternanza di verde costruito, ma non venne mai sciolto il nodo più difficile e cioè la realizzazione del parco. Dal 2017 abbiamo ripreso un tavolo di confronto con Ferrovie su tutti i lotti dell’alta velocità, nel luglio 2019 abbiamo sottoscritto insieme a Regione Veneto e Ferrovie un protocollo d’intesa per l’area dell’attuale scalo merci”.

La parola è passata poi al sindaco di Verona, Federico Sborina, che ha spiegato:

“Ho sempre avutp un sogno per Verona, quello di un tessuto urbano non più diviso in due dalla ferrovia. Finalmente la ricucitura fra centro e quartieri a sud è contenuta in questo Master Plan. Basta guardare con Google Maps per vedere quant’è grande l’area dell’Ex Scalo Merci, una ferita, una cicatrice. Oltre 450 mila metri quadrati attraversati dai fasci di binari che, una volta trasformati in grande parco, diventeranno la cerniera tra centro storico e quartieri. Ci sarà la rigenerazione urbana dei tanti contenitori di archeologia industriale”.