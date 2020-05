Cerca di entrare nel casolare ma la serratura è stata cambiata, trovati tre abusivi all’interno

Nella giornata di ieri, giovedì 30 aprile, i Carabinieri della stazione di Minerbe, sono intervenuti a seguito della segnalazione di una residente della provincia, proprietaria di un immobile sito in Albaredo d’Adige.

La serratura cambiata

La donna non riuscendo a fare ingresso nella proprietà e accortasi che la serratura era stata cambiata, ha contattato i carabinieri che sono intervenuti prontamente e, una volta giunti sul posto, hanno riscontrato che nel casolare erano presenti delle persone.

C’erano all’interno tre persone

La pattuglia identificava tre individui, tutti di origine marocchina, che si erano introdotti nell’abitazione mediante effrazione della serratura e sostituzione della stessa, occupando l’immobile con effetti personali e realizzando un by-pass al contatore al fine di usufruire fraudolentemente dell’energia elettrica. Gli stessi venivano pertanto deferiti in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria, in concorso fra loro, per reati di danneggiamento, art 635 cp, furto di energia elettrica 624,625 c.p. e invasione di terreni ed edifici art 633 c.p..

Uno di loro è stato inoltre deferito per la violazione dell’ordine di espulsione, cui era già sottoposto.

