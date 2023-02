Cerea: auto falcia pedone, causa altri incidenti e finisce contro la polizia locale

La serata di ieri è stata una di quelle che difficilmente si dimenticheranno a Cerea. E non per un bel motivo. Sulle strade della località veronese, infatti, è stato il far west a causa di una macchina impazzita che ha travolto tutto ciò che sfortunatamente si trovava nei suoi paraggi.

Giovane in gravi condizioni

La terribile sequenza di incidenti causati dallo stesso automobilista, un 37enne della Costa d’Avorio, è iniziata nel parcheggio del supermercato IperTosano di San Pietro di Legnago, dove l’Alfa Romeo GT ha iniziato a urtare diversi veicoli, causando svariati danni. Il fatto più grave, però, è avvenuto sulla strada regionale 10, in via Vittorio Veneto a Cerea, dove la vettura ha travolto un pedone. L'impatto è stato molto violento e il giovane è stato trascinato per diversi metri riportando diversi traumi. Una volta giunti i soccorsi il 27enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Borgo Trento di Verona.

Incidente con un altro veicolo

Poco dopo l'Alfa Romeo è finita contro un altro veicolo con a bordo due ragazzi. Il veicolo è stato parecchio danneggiato ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Legnago per estrarre entrambi dall'abitacolo. I due hanno riportato ferite non gravi e sono stati portati all’ospedale Mater Salutis di Legnago.

La fine della folle corsa

La folle corsa dell'auto è finita solamente quando ha urtato un veicolo della polizia locale e le vicine transenne che chiudevano la strada al traffico, dato che proprio ieri sera si teneva la sfilata di carnevale di Cerea. L'uomo alla guida è stato subito prelevato e portato all'ospedale di Legnago per verificare che non fosse sotto effetto di stupefacenti o alcol.