Un nuovo tratto di pista ciclabile lungo via Cason nel Comune di Verona e un secondo tratto lungo l’argine del canale Alto Agro Veronese nel territorio comunale di Sommacampagna.

Ciclovia del Sole sempre più reale: collegherà Verona a Firenze

Sono i due interventi, per un totale di 2,17 chilometri, che rientrano nel 1°lotto funzionale del tratto veneto della Ciclovia del Sole, la ciclabile che sul territorio regionale collegherà il capoluogo scaligero alla ciclovia del Mincio. I lavori sono stati messi a bando da Veneto Strade cui la Regione ha affidato la progettazione e realizzazione dell’opera.

“Il doppio intervento messo a gara- spiega la vicepresidente della Regione del Veneto Elisa De Berti - va a risolvere i punti più critici in termini di sicurezza, permettendo così di massimizzare la percorribilità dell’itinerario in attesa del completamento dell’intero percorso.

Farà seguito la realizzazione del secondo lotto funzionale della Ciclovia del Sole veneta, un lotto che sarà finanziato con i fondi del PNRR e per il quale Veneto Strade procederà ad avviare le procedure di gara entro l’anno”. “L’obiettivo finale a cui punta la Regione del Veneto investendo nella mobilità ciclabile- aggiunge la vicepresidente De Berti- è quello di incentivare la mobilità con l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto ecosostenibile, capace di rispettare e valorizzare l’ambiente, le culture e l’economia locale dei territori attraversati, sia per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-scuola, sia per cicloturismo”.

L’aggiudicazione dei lavori del 1° lotto è prevista entro l’estate 2023 ed il loro avvio entro l’anno. Il finanziamento ammonta a 1.730.000 euro, in parte costituito da fondi regionali ed in parte da fondi del Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT).

La Ciclovia del Sole attraverserà Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, collegando Verona a Firenze.

Nel territorio veneto la ciclovia interessa la tratta da Verona a Salionze.

Il 1°lotto conta due distinti interventi non consecutivi tra loro, ricadenti nei territori comunali di Verona e Sommacampagna. Complessivamente il percorso ciclabile progettato in questo primo lotto è pari a 2,17 chilometri, per una larghezza di 3 metri, separato dalla carreggiata stradale da una cordonata in calcestruzzo.

La “parte A-Sommacampagna” è nella zona nord del comune di Sommacampagna, lungo le sponde del canale “Alto Agro Veronese”. L’estensione del tratto è di 1,4 chilometri di cui 1,2 chilometri seguono l’andamento del canale esistente, mentre per i rimanenti 200 metri il progetto prevede di realizzare una pista al fianco della strada esistente.

La “parte B-Verona” si inserisce nel contesto territoriale ad ovest della città di Verona, lungo la strada comunale via Cason, dall’intersezione di quest’ultima con via E. Ferrari fino alla SS. 12 “dell’Abetone e del Brennero” la quale verrà superata mediante la realizzazione di una passerella ciclopedonale in affiancamento al ponte esistente. L’estensione del tratto in progetto è di 770 metri di cui 40 metri interessati dalla nuova passerella ciclopedonale.