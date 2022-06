I Carabinieri arrestano autore seriale di furti in abitazione ed esercizio commerciale a Cologna Veneta.

Cologna Veneta, ladro seriale incastrato dal Dna: in manette 26enne pregiudicato

I Carabinieri della stazione di Cologna Veneta hanno arrestato un cittadino italiano, 26enne, residente nella bassa veronese, pregiudicato, in esecuzione di un'ordinanza applicativa di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Verona su richiesta della locale Procura della Repubblica.

Il provvedimento giudiziario è stato emesso poiché il predetto è gravemente indiziato di essere l'autore di 7 furti, tentati e consumati, in varie abitazioni e un esercizio commerciale, reati commessi nel periodo agosto-dicembre 2021, tutti a Cologna Veneta.

Il 26enne, agendo da solo, si era introdotto all'interno dell'abitazione asportando denaro e beni vari, allontanandosi e facendo poi perdere le proprie tracce. L'indagine, condotta dai militari della stazione di Cologna Veneta, ha consentito di raccogliere importanti elementi di prova nei confronti dell'indagato. Inoltre, nel corso di un sopralluogo effettuato in occasione di un furto in abitazione, i Carabinieri hanno rivenuto e repertato una traccia di sangue riconducibile all'autore del reato.

I successivi esami di laboratorio, effettuati con la collaborazione del RIS di Parma, hanno consentito di estrapolare il dna e di attribuirlo a quello della persona arrestata, a seguito di comparazione. Le indagini sono ancora in corso, al fine di verificare eventuali responsabilità dell'arrestato in relazione ad altri reati predatori verificatisi sul territorio. La persona arrestata, al termine delle formalità di rito, è stata condotta in carcere a Verona, a disposizione dell'Autorità giudiziaria.