Condannato per guida in stato di ebrezza nel 2016: arrestato dai Carabinieri

Torri del Benaco

L’uomo, con precedenti specifici, era stato sorpreso ad un posto di controllo dei Carabinieri a Garda, mentre si trovava alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito.

I Carabinieri di Torri del Benaco hanno tratto in arresto W.C., quarantaquattrenne di Caprino Veronese, da anni residente a San Zeno di Montagna, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso il 4 novembre scorso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Verona, scaturito dalla condanna a 14 giorni di arresto e 1500 euro di ammenda per guida in stato di ebrezza, commessa nel 2016 a Garda.

Condannato per guida in stato di ebrezza nel 2016

L’uomo, con precedenti specifici, era stato sorpreso ad un posto di controllo dei Carabinieri a Garda, mentre si trovava alla guida con un tasso alcolemico superiore al consentito per cui era stato deferito alla Procura della Repubblica di Verona. Nel marzo del 2019, W.C. aveva patteggiato la pena davanti al GIP di Verona, che diventava definitiva ad aprile dello stesso anno.

Con ordinanza del 3 novembre 2021, il Magistrato di Sorveglianza di Verona consentiva l’espiazione della pena in regime di detenzione domiciliare, in considerazione dell’esiguità della stessa e dell’idoneità del domicilio del condannato.

L’ordine di carcerazione è stato trasmesso in data 4 novembre 2021 ai Carabinieri di Torri del Benaco, che il giorno stesso rintracciavano W.C. presso la sua residenza di San Zeno di Montagna, dando esecuzione al provvedimento detentivo. L’uomo sconterà lì i 14 giorni di arresto inflittigli.