Confartigianato Imprese Verona: “Attivare tavolo di crisi economica nazionale”

La proposta del presidente di Confartigianato Imprese Verona per fronteggiare le conseguenze del Coronavirus

“Atteniamoci scrupolosamente all’ordinanza del Ministero della Sanità, d’intesa con la Regione Veneto, per i comuni e le aree interessate dal Coronavirus, usando i protocolli messi a punto dall’Istituto Superiore di Sanità: prima di tutto viene la salute pubblica, ma evitiamo di allarmare ulteriormente la popolazione”. Questo il commento di Roberto Iraci Sareri, Presidente di Confartigianato Imprese Verona, all’indomani dei primi casi di contagio accertati nel Nord Italia e delle prime reazioni istituzionali. Due comuni veneti blindati, università, scuole e asili chiusi, interruzione delle gite scolastiche, cancellazione di eventi sportivi e spettacoli, inviti a non frequentare luoghi affollati, cancellazione di manifestazioni fieristiche e rallentamento nelle attività di rappresentanza commerciale con l’estero.

“Bisogna darsi priorità – prosegue il Presidente di Confartigianato Imprese Verona –: sì dunque alle azioni preventive, ma non dimentichiamoci delle loro conseguenze. In accordo con la Confartigianato del Veneto, siamo per l’attivazione di un tavolo di crisi economica a livello nazionale che guardi all’economia nel suo complesso e non solo a quelle attività che hanno rapporti diretti con la Cina. Una settimana di fermo attività vale almeno 2-3 punti percentuali in meno di fatturato. Deve poi essere attivata con la Regione una cabina di regia tra il sistema economico veneto per valutare la gestione economica occupazionale della crisi e per coordinare eventuali interventi straordinari con il Governo”.