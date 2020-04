Cooperativa Promozione Lavoro perde il “suo Angelo”, vittima del Coronavirus

Si è spento mercoledì scorso Angelo Fantucchio, 54 anni, dopo un mese di lotta contro il Coronavirus. Il suo sorriso mancherà a tutti.

Una presenza rassicurante per ospiti e familiari

Angelo di nome e di fatto. Per chi lo ha conosciuto, specialmente i nonni di Casa Fenzi a Conegliano, dove lavorava da un paio d’anni, Angelo Fantucchio è sempre stata una presenza rassicurante. Dipendente della cooperativa Promozione Lavoro, era capace di regalare, anche nei momenti più difficili, una sorriso e un po’ di calore umano a tutti. E ora che il maledetto Coronavirus si è portato via anche lui, non potrà più farlo ma rimarrà nei ricordi di chi gli è stato vicino.

Prima vittima Covid tra gli operatori socio sanitari della Marca

Angelo, siciliano che si era trasferito in Veneto in cerca di un futuro migliore, è mancato mercoledì mattina 22 aprile 2020, dopo circa un mese di battaglia contro il virus. Avrebbe compiuto 55 anni tra poco. E’ la prima vittima del Covid-19 tra gli operatori socio sanitari della Marca.

La moglie non ha potuto dirgli addio

Prima il ricovero all’ospedale di Vittorio Veneto, poi il trasferimento ad Oderzo, dove mercoledì è spirato. A Conegliano, Angelo, originario della provincia di Agrigento, viveva con la moglie Anna, che non ha potuto dirgli neanche addio. Il lavoro a Casa Fenzi lo aveva trovato tramite la cooperativa “Promozione Lavoro”, con sede a San Bonifacio. Un duro colpo per tutti. Ciao Angelo.

