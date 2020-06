Corazzari: nuovo accordo per far ripartire il teatro e lo spettacolo

Durante la conferenza stampa di oggi, è intervenuto Cristiano Corazzari, assessore al Territorio, Cultura e Sicurezza della Regione Veneto.

Inizia così l’assessore:

“Parlare di cultura e di sport vuol dire parlare di parti profondissime della nostra comunità veneta. Significa anche parlare di settori che rappresentano una quota significativa della nostra economia: il comparto cultura rappresenta circa il 5% del prodotto interno della nostra regione e il 6% degli occupati. In questi mesi, forse più di altri settori, c’è stato un contraccolpo dovuto alla chiusura e noi come regione abbiamo cercato di anticipare la riapertura per dare un messaggio di positività e slancio verso il futuro. Dal 15 giugno 2020 si è lasciata la possibilità ai teatri e agli spettacoli dal vivo di riprendere la propria attività e abbiamo cercato di farlo utilizzando il metro del buon senso, a fronte di norme nazionali che prevedevano una limitazione di 200 posti negli spazi chiusi e 1000 in quelli aperti, noi abbiamo chiesto che venisse semplicemente rispettata la norma di cautela del metro di distanziamento, lasciando la possibilità di accogliere un numero maggiore di presenze e garantire la sostenibilità dello spettacolo.”