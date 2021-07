L’attività di costruzioni in Messico con il supporto della CSC Compagnia Svizzera Cauzioni

Il presente comunicato è diretto alle imprese di costruzioni civili europee già operative in Messico o che intendono operarvi partecipando direttamente o in altre forme legalmente permesse ad attività di costruzione su tale territorio.

CSC Compagnia Svizzera Di Cauzioni, società svizzera operante dai propri uffici elvetici con clientela aziendale ed Enti Pubblici siti in oltre settanta nazioni ed in possesso di certificato finale di rating internazionale esterno ed indipendente pari ad A, possiede una rete professionale altamente qualificata nell’ambito legale ed ingegneristico in Messico; può quindi agevolare sia la risoluzione di eventuali problematiche con Committenze locali, sia private che pubbliche, che agevolare la partecipazione e quindi l’assegnazione di lavori edili da parte di Stazioni Appaltanti locali oppure di parte di essi mediante subappalto.

Essere assistiti ed a volte anche legalmente rappresentati dalla CSC Compagnia Svizzera Cauzioni Consob sul territorio messicano è prestigioso e soprattutto, grazie all’ausilio della sua rete professionale altamente qualificata ed efficace, permette il superamento nel miglior modo possibile degli eventuali ostacoli burocratici e legali.

Per le imprese non operanti in Messico ma a ciò interessate, per evitare anche i costi ed i tempi necessari per la creazione di una stabile organizzazione sul territorio, è opportuno quantomeno all’inizio stipulare accordi commerciali con imprese di costruzioni già ivi operanti; in tal caso l’ausilio della CSC Compagnia Svizzera Cauzioni fidejussioni sarà indispensabile; la ricerca del partner locale adatto e quindi tecnicamente capace e solvibile e la successiva contrattualizzazione dell’accordo mediante anche complessi contratti tecnici è un’attività altamente professionale in cui l’impresa di costruzioni europea cliente potrà costatare la competenza e minuziosità e la sua efficacia nello sviscerare qualsiasi aspetto anche di natura tecnica comportante l’assunzione di rischi.

Qualsiasi impresa di costruzioni civili europea interessata a quanto riportato nel presente comunicato potrà quindi contare su un partner di indiscussa solvibilità, competenza ed efficacia quale è la CSC Compagnia Svizzera Cauzioni.

A cura di: CSC Compagnia Svizzera Cauzioni

Fonte: www.csc-lugano.ch