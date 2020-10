Covid, 294 nuovi casi in provincia di Verona | +1587 positivi in Veneto| Dati 24 ottobre 2020

Aggiornameto sui dati provinciali.

Il Governo ha fissato una soglia: 2.300 persone in terapia intensiva. Questo è il livello di allarme che potrebbe far scattare un nuovo lockdown, generalizzato o meno. Al momento in Italia sono 1049, ieri erano 992 (+57), quindi mancano 1251 ricoverati al raggiungimento della soglia di sicurezza.

Boom di casi

Il bollettino dell’Ulss 9 Scaligera di oggi, sabato 24 ottobre 2020, segnala 294 nuovi casi in provincia di Verona. I soggetti in isolamento alle 18 di ieri sono 2.879. Si registrano 3 decessi: un 60enne e 2 ultraottantenni (87 e 89 anni).