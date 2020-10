Covid, nuova ordinanza Zaia: “Tamponi dai medici di base” | +2697 positivi in Veneto | Dati 31 ottobre 2020

Punto stampa oggi da Marghera con una nuova ordinanza già firmata che riguarda lo screening dai medici di base.

+2.697 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, isolamento 18.007, ricoverati 908, terapie intensive 127, dimessi 4750, sintomatici di oggi 486 (98% circa di positivi a domicilio asintomatici).

“A 150 ricoverati in terapia intensiva scatta la fase 3, gli indicatori ci dicono che al momento non c’è impennata di ricoveri – ha detto Zaia – La curva è in lieve ascesa ma da tre giorni sembra stabilizzata, anche se non si può fare previsioni”.