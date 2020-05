Dalla Regione arrivano a Verona i “buoni affitto” per un totale di 370mila euro

Arrivano i fondi per supportare le famiglie in difficoltà.

Proseguono i contributi da parte della Regione Veneto. Nella giornata di oggi, martedì 26 maggio 2020, il sindaco di Verona, Federico Sboarina ha reso noto:

“Sono arrivati dalla Regione Veneto 370mila euro per supportare le famiglie che si trovano in difficoltà con il pagamento degli affitti. Nel corso dei prossimi giorni saranno stabiliti i criteri per l’accesso al bonus e per l’eventuale graduatoria, tra cui la soglia di reddito e la presenza di figli minori. Dopodiché verranno comunicate le modalità per presentare le domande”.