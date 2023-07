Pomeriggio di lavoro, quello di ieri, mercoledì 19 luglio 2023, per i vigili del fuoco scaligeri a causa di due automezzi in fiamme.

Due veicoli in fiamme a Zevio e Isola della Scala

Alle 14.50 un furgone, in transito su via Spartidori nel comune di Zevio, per un guasto meccanico ha preso fuoco.

Partiti da Verona, con un mezzo e 5 uomini, i vigili del fuoco sono giunti sul posto e hanno spento le fiamme, utilizzando liquido schiumogeno, che stavano interessando il vano motore e l'abitacolo del mezzo, e che si stavano estendendo alla vicina siepe di un abitazione privata.

Durante lo spegnimento del mezzo la viabilità è stata interrotta. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 15.40.

Il video degli interventi dei Vigili del fuoco

Alle 17.45 l'incendio di un autovettura alimentata a GPL, sulla SP 50/b Via Ca Nova nel comune di Isola della Scala, ha visto impegnati i vigili del fuoco che, partiti da Verona con un autopompa e 5 uomini, sono giunti sul posto e hanno spento le fiamme, mediante utilizzo di liquido schiumogeno, evitando così che l'incendio coinvolgesse il serbatoio di GPL.

L'intervento si è concluso con la messa in sicurezza del mezzo intorno alle ore 18.45. Non si sono registrati feriti in entrambi gli interventi.