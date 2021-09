Esce dall’Iperfamila senza pagare la spesa ma viene notato dal responsabile del punto vendita

Il tentativo del ventitreenne E.M., di nazionalità marocchina, senza fissa dimora, di fare spesa al supermercato Iperfamila di San Bonifacio, senza pagare, non ha avuto l’esito sperato.

Esce dall’Iperfamila senza pagare la spesa

Il giovane, con precedenti, dopo essere entrato nel negozio ed aver prelevato dagli scaffali super alcolici ed altri prodotti esposti alla vendita, per un valore di 100 euro, ha inserito tutto nel suo zaino guadagnando l’uscita, ignaro di essere stato notato dal responsabile del punto vendita che lo ha fermato ed ha subito avvisato i Carabinieri.

Personale del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di San Bonifacio, giunto immediatamente sul posto, ha rinvenuto la merce rubata e tratto in arresto l’autore del furto.

Nella mattinata odierna il responsabile è comparso davanti al Giudice di Verona per l’udienza di convalida, al termine della quale è stato convalidato l’arresto in attesa della celebrazione del processo fissata per il mese di dicembre prossimo.