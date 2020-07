Esce fuori strada a Sona e l’auto si ribalta, 20enne rimane incastrato

Incidente questa mattina.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Erano le 06.30 di oggi, 14 luglio 2020 quando i Vigili del Fuoco di Verona sono intervenuti per incidente stradale sulla Statale 11 nel comune di Sona. A causa di una fuoriuscita autonoma un 20enne, che era alla guida del mezzo, risultava incastrato.

L’auto messa in sicurezza

Arrivati sul posto i Vigili del Fuoco di Verona hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo dato che il giovane era stato aiutato dai soccorritori del 118 ad uscire dall’auto ed era già stato preso in cura dai sanitari. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse alle ore 07.40.