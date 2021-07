Evasa dai domiciliari per "prendere una boccata d’aria", ora è in carcere

I Carabinieri della Stazione di Bussolengo, nel pomeriggio del 6 luglio 2021, hanno condotto presso il Carcere di Verona Montorio, M.M. la donna trentacinquenne di origini serbe che qualche giorno prima era stata arrestata dagli stessi militari per evasione.

Evasa dai domiciliari per "prendere una boccata d’aria"

La stessa, sebbene sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, era uscita dal suo domicilio di Bussolengo per fare una passeggiata in bicicletta e “prendere una boccata d’aria”, come dalla stessa riferito nel momento in cui veniva controllata.

Processata il giorno successivo con il rito direttissimo, il Giudice le applicava il ripristino degli arresti domiciliari, rinviando l’udienza ad altra data in quanto aveva accolto “i termini a difesa” richiesti dal suo legale.

Il Tribunale di Brescia, che aveva indagato la donna poiché indiziata di gravi reati, quali spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di persona e lesioni personali, emettendo il provvedimento cautelare dei domiciliari, avuta notizia della grave violazione delle prescrizioni previste dalla misura restrittiva, sostituiva quest’ultima con un’ordinanza di custodia cautelare in carcere che i Carabinieri di Bussolengo provvedevano ad eseguire immediatamente prelevando M.M. dalla sua abitazione per condurla presso il Carcere di Verona a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.