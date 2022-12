L'area, ormai, è diventata una sorta di dormitorio per persone senza una casa... Ma è anche un campo-base per alcuni spacciatori.

Ex piscine comunali: ricovero per senza fissa dimora e pusher armati di spray urticante

Alcune notti fa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno eseguito un controllo presso le ex piscine comunali di Via Colonnello Galliano, luogo divenuto ricovero di persone senza una fissa dimora.

Uno degli occupanti, un uomo di trentadue anni, teneva nascosti nel suo giaciglio di fortuna una bomboletta di spray urticante, considerata un’arma, 33,8 grammi di cocaina destinati allo spaccio e la somma in contanti di € 430, ritenuta provento dell’illecita attività. Quanto trovato è stato sequestrato e l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato tratto in arresto.

Il Giudice ha poi convalidato il provvedimento e rimesso in libertà l’uomo, in attesa della celebrazione del Processo, prevista per il prossimo mese di aprile.

Si rappresenta, infine, che le misure sono state adottate d’iniziativa da parte del Comando procedente e che, per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini in relazione alle attività in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe.