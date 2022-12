Finisce nel bosco con l'automobile, una persona ferita a Roncà

Un incidente piuttosto serio si è verificato nella notte appena trascorsa a Roncà, all'estremità orientale della provincia di Verona.

Auto finisce nel bosco a Roncà

Secondo le prime informazioni un'automobile, intorno alle 3.00 di questa notte, è finita per cause ancora in corso di accertamento in un bosco a seguito della perdita di controllo del veicolo. A bordo della vettura c'erano due persone, ma una sola ha riportato ferite e ha necessitato del soccorso dei sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per recuperare il veicolo, il soccorso alpino per aiutare nelle operazioni rese complicate dal luogo in cui è andata a finire l'automobile e la polizia stradale. La persona ferita è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di San Bonifacio.