Focolaio covid alla casa di riposo di Mezzane: 19 positivi

Sono diciannove le persone risultate positive al coronavirus nella casa di riposo Sacro Cuore di Mezzane, in provincia di Verona. Un vero e proprio focolaio scoperto grazie ai tamponi rapidi eseguiti costantemente in tutte le strutture che si occupano dell'assistenza alle persone con fragilità.

Alcune persone non sono vaccinate

Tra i positivi risultano esserci 14 ospiti e 5 operatori. Secondo le prime informazioni, una persona, tra gli anziani, non è vaccinata, mentre per quanto riguarda il personale sono due le persone che non risultano vaccinate.

Le condizioni degli ospiti della struttura

Fortunatamente, al momento, gli anziani positivi risultano tutti asintomatici o con sintomi molto lievi. In queste ore si stanno effettuando i tamponi molecolari a tutti gli ospiti e il personale della struttura.