Fondazione culturale Salieri Legnago: insediato il nuovo Consiglio di indirizzo

Mercoledì 29 aprile 2020 si è riunito in modalità di videoconferenza il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Culturale.

Riunione in videoconferenza

Mercoledì 29 aprile 2020 si è riunito in modalità di videoconferenza il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Culturale A. Salieri di Legnago per l’insediamento dell’organo che guiderà il Teatro cittadino per il triennio 2020-2022. I Consiglieri nominati dai Soci Fondatori sono: Stefano Gomiero, Presidente pro tempore, in rappresentanza della Fondazione CariVerona; Lucia Riello, per Riello S.p.A.; Fabio Passuello, per Riello Elettronica, S.p.A.; Margherita Ferrari, Riccardo Frattini e Marco d’Agostino nuovi Consiglieri nominati dal Comune di Legnago. Per i Soci Partecipanti: Stefano Negrini, Sindaco del Comune di Gazzo Veronese, neoeletto quale rappresentante dei Comuni Soci (Angiari, Bevilacqua, Boschi Sant’Anna, Castagnaro, Cerea, Gazzo Veronese, Terrazzo e Villa Bartolomea) e Pio Agostino Salvatore, riconfermato rappresentante dei Soci di Partecipazione per le Aziende Private.

Presidente si conferma l’avvocato Gomiero

I Consiglieri, all’unanimità, hanno confermato l’avv. Stefano Gomiero quale Presidente della Fondazione per il triennio 2020-2022, sottolineando l’eccellente e fondamentale lavoro svolto sinora a favore della Fondazione e per la Comunità della Bassa e, quale Vice Presidente, la Prof.ssa Margherita Ferrari. Il Consiglio, inoltre, in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso che, malauguratamente, ha imposto la chiusura del Teatro e stante l’ormai prossima scadenza del mandato del Direttore Artistico Federico Pupo, sempre all’unanimità, ha deliberato di prolungarne il mandato al 31 dicembre 2020, affidandogli il compito di portare a termine, ove possibile, la Stagione sospesa, continuando a gestire la Fondazione in questo particolare periodo, in ragione degli ottimi risultati ottenuti nel corso di ben 9 stagioni.

La “stagione di emergenza”

Il Maestro Pupo progetterà, altresì, di concerto con il Sindaco e/o un Suo Delegato alla Cultura, una “Stagione di emergenza” compatibile con le risorse economiche e con le possibili disposizioni di carattere sanitario che verranno adottate a livello nazionale e regionale, dando, nel contempo, modo alla Fondazione di procedere con un bando ad evidenza pubblica per la scelta del nuovo Direttore Artistico. Il Teatro Salieri è gestito dalla Fondazione Culturale A. Salieri, i cui Soci Fondatori sono: Comune di Legnago, Fondazione CariVerona, Riello SpA, Riello Elettronica SpA, Provincia di Verona. La Regione Veneto sostiene l’attività della Fondazione. I Soci di Partecipazione sono: Banca Popolare di Verona, Cattolica Assicurazioni, C.C.I.A.A., Grafiche Stella, Hotel Ristorante Pergola, Rigoni di Asiago; e i Comuni di Angiari, Bevilacqua, Boschi Sant’Anna, Castagnaro, Cerea, Gazzo Veronese, Roverchiara, Terrazzo, Villa Bartolomea.

