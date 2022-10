Frontale all'alba in Valpolicella, una persona ferita gravemente

Un grave incidente è avvenuto alle prime luci dell'alba di oggi, domenica 9 ottobre, sulla provinciale 34 in Valpolicella, nel comune di Marano di Valpolicella.

Codice rosso

Secondo le prime informazioni due automobili si sono scontrate frontalmente intorno alle 4.30 di mattina. Un uomo è rimasto ferito in maniera grave, rimanendo inoltre incastrato nell'abitacolo: per liberarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. L'uomo è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con un'auto medica e un'ambulanza. L'automobilista è stato portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento con ferite al volto e agli arti inferiori,.