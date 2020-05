Giorgetti: “Se sono contento della liberazione di Silvia Romano? Per niente”, poi cancella il post

E’ arrivata anche da Verona la polemica sulla liberazione di Silvana Romano.

L’opinione di Massimo Giorgetti

Arriva anche da Verona la polemica sulla liberazione di Silvia Romano, a scatenarla è stato Massimo Giorgetti, vicepresidente del consiglio regionale Veneto attraverso un post su Facebook dove ha scritto:

“Se sono contento per la liberazione di Silvia Romano? PER NIENTE. Ora avremo una musulmana in più e 4 milioni di euro in meno. Un affare proprio…. e se un operatore della nostra ‘intelligence’ ci avesse lasciato la pelle, lo Stato quanto avrebbe dato a vedova e orfani?”

Il post è poi stato rimosso

Numerose le persone che hanno fatto lo “screenshot” al post di Giorgetti per poterlo condividere e inviare ad altre persone, appena in tempo perché il vicepresidente del consiglio regionale Veneto l’ha cancellato. Non sono mancate poi le spiegazioni sul suo gesto attarverso un post che, stavolta è stato pubblicato sulla sua pagina ufficiale:

“SCUSATE se modifico il post togliendo il commento… non vorrei essere cancellato, ma vi saluto con un indovinello: Rientro da missioni di pace, Trovate la differenza!“

Il post è stato accompagnato da un disegno che ritrare Silvia Romano mentre scende dall’aereo e subito sotto è stata accompagnata l’immagine dei militari che portano sulle spalle le bare avvolte dalla bandiera dell’Italia.

L’indignazione sul web

Non sono mancati i numerosi commenti di critica nei confronti delle parole di Massimo Giorgetti ma anche quelle di supporto. Le opinioni quindi si divisono tra chi critica il post di Giorgetti e di chi invece sostiene la sua idea.

