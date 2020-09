Giovanni ha vinto le Olimpiadi dello Spettacolo 2020 “WCOPA”, premiato dal sindaco

Un importante risultato.

Giovanni Gaole, 19 anni, giocoliere allievo dell’Accademia d’arte circense di Verona, è stato premiato dal sindaco, Federico Sboarina per aver vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi dello Spettacolo 2020 “WCOPA”. Una sfida svoltasi tutta via skype, con dirette notturne tra l’Italia e gli Stati Uniti che, quest’anno, sono stati la sede ufficiale della competizione internazionale.

Gaole ha partecipato a diversi talent ottenendo ottimi risultati, è stato tra i protagonisti del programma televisivo “Circus Junior” condotto da Ambra Orfei per Mediaset e non solo. Gaole ha affermato:

“Sono felicissimo e ancora non riesco a crederci di aver vinto l’oro ed esser diventato il campione del Mondo 2020 della mia categoria. Inutile dirlo, è un’emozione incredibile, è stato un onore partecipare alle Olimpiadi dello Spettacolo 2020 ‘WCOPA’ , che mi ha regalato tante soddisfazioni e di aver fatto parte del Italy Team rappresentando l’Italia a queste Olimpiadi. Ogni giorno mi alleno circa per 4 ore per riuscire ad ottenere dei buoni risultati“.