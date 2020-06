Grandine Verona, Borgo Venezia sott’acqua: danni ingenti ai garage e non solo – VIDEO

Paura e molti disagi per la forte grandinata di ieri sera a Verona. I danni in Borgo Venezia.

Diverse zone in tilt

Il maltempo che ha colpito nelle scorse ore il Veneto (e non solo), ha creato molti disagi e tanta paura anche a Verona: tuoni, fulmini e acqua, tanta acqua. O meglio vera e propria grandine caduta in poco tempo sul capoluogo scaligero tanto da mandare in tilt alcune zone della città.

Copiosi allagamenti

In particolare una delle situazione più critiche, come ci segnala il lettore Costantino Meo, autore dei video e delle foto pubblicati, si è registrata in Borgo Venezia, in via Betteloni, dove l’acqua ha raggiunto i due metri nei garage. Danni ingenti per un allagamento importante che i residenti non dimenticheranno facilmente. La via si è praticamente trasformata in un corso d’acqua e anche sui balconi delle abitazioni la grandine (come si può ben vedere nella foto sopra) ha fatto disastri.