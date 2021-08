Grave incidente col trattore ad Arcole, agricoltore ricoverato in codice rosso

Grave incidente agricolo stamattina, venerdì 27 agosto 2021, intorno alle 7, ad Arcole.

Grave incidente col trattore ad Arcole

Grave incidente agricolo stamattina, venerdì 27 agosto 2021, intorno alle 7, ad Arcole, nell'est veronese. Un agricoltore, per cause in corso di accertamento, è rimasto gravemente ferito dal cardano del trattore mentre era al lavoro nei campi.

L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso. Sul posto ambulanza e automedica, con i Carabinieri per i rilievi del caso.