Grave incidente sul lavoro a San Bonifacio

Un altro grave incidente sul lavoro. L'ennesimo, in Italia e in Veneto. L'ultimo in ordine di tempo si è verificato a San Bonifacio in via Cavalieri d'Italia ieri, giovedì 18 maggio 2023, intorno alle 17.

La chiamata ai soccorritori è partita, per essere precisi, alle 16.55. La situazione è risultata da subito piuttosto grave con uno schiacciamento di un arto superiore. Sul posto si sono diretti sia un'ambulanza infermierizzata che l'elisoccorso. Immediato il trasferimento all'ospedale Borgo Trento.

Solo qualche mese fa, i primi di marzo, sempre a San Bonifacio, si era verificato un altro grave incidente sul lavoro. Questa volta un 63enne di specializzata nella tinteggiatura e rivestimenti murali, con sede in Arcole, impegnato presso un capannone in San Bonifacio, per cause in corso di accertamento, era caduto da una altezza di circa 3 metri, procurandosi lesioni.