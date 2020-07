Grazie ad Aboca sono state donate 500 confezioni di disinfettante agli enti assistenziali

Banco Farmaceutico, grazie ad una donazione di Aboca, ha consegnato 500 confezioni di soluzione disinfettante mani (pari a un valore di 2.000 euro) al Cesaim, (Centro salute immigrati) di Verona.

Il Cesaim, di comune accordo con Banco Farmaceutico, ha deciso di condividere la donazione, consegnandone 200 confezioni all’Associazione Amici del Banco Alimentare del Veneto onlus con sede a Verona. In seguito alla prima fase del Covid-19, le richieste di aiuto ai due enti beneficiari da parte delle fasce più deboli della popolazione sono considerevolmente aumentate. Di conseguenza, è aumentata la necessità di coinvolgere un maggior numero di volontari i quali, senza le necessarie protezioni, non potrebbero svolgere il proprio essenziale lavoro.

La consegna rientra nell’ambito delle Donazioni Aziendali di Banco Farmaceutico che, assieme alla Giornata di Raccolta del Farmaco che si svolge ogni anno a febbraio e al Recupero Farmaci Validi che si svolge tutto l’anno nelle farmacie aderenti, rappresenta uno dei tre pilastri del sistema di raccolta e recupero medicinali dell’Organizzazione. Matteo Vanzan delegato della Fondazione Banco Farmaceutico onlus per Verona ha spiegato:

“Il Cesaim è il nostro ente ‘storico’ che assiste in questo momento migliaia di persone in difficoltà. Lo stretto contatto fisico con i pazienti rende necessario un uso massiccio dei disinfettanti per allontanare lo spettro del contagio da Covid-19. Da qui la richiesta d’aiuto della presidente Luisa Caregaro, alla quale siamo riusciti in breve tempo a dare risposta grazie alla sensibilità dei partner”.