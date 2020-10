I mercatini di Natale a Verona non si faranno, arriva l’annuncio ufficiale

Una notizia che si sperava di non dare.

Purtroppo è tutto vero, i tradizionali mercatini di Natale a Verona non si faranno. Lo hanno annunciato oggi con una nota inviata al sindaco, il presidente del Comitato per Verona insieme ai direttori di Confcommercio e Confesercenti Verona. Salta quindi, a causa dell’emergenza Covid, il tradizionale appuntamento con i mercatini natalizi che animano il centro storico della provincia scaligera durante il periodo delle feste.

A tal proposito il sindaco di Verona, Federico Sboarina conferma:

“Non si faranno i mercatini di Natale, a oggi con il Dpcm che vale fino al 13 novembre non sono permessi perché fanno parte di fiere e sagre. E’ comunque di tutta evidenza che, come ieri sono stati cancellati quelli in Trentino Alto Adige, non era possibile programmarli e avere tutti i contatti con i fornitori. E’ inoltre molto difficile riuscire a programmare il tutto dal 14 novembre in base al nuovo Dpcm, oltre al fatto che per quel periodo la situazione sarà ancora più delicata di oggi”.