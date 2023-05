I resti della madre morta da anni per intascare la sua pensione

Vivevano insieme dopo la morte del padre, madre e figlio. Poi alla morte della mamma, lui, il figlio, non ha mai denunciato il decesso. Ha messo le sue ossa in un sacchetto nascosto sopra il letto matrimoniale e ha continuato a intascare la corposa pensione...

Una storia che fa venire letteralmente i brividi. Per diversi motivi. Prima di tutto per il fatto in sé, per così dire, per quella orrenda macchinazione messa in piedi da un figlio nei confronti della madre. E poi per l'obiettivo di tale "piano": ottenere i soldi della sua pensione. Cosa sia successo in tutti questi anni, andrà spiegato bene agli inquirenti.

E le indagini dovranno ricostruire con precisione tutto l'accaduto. Di certo quanto emerge dalle prime informazioni ricostruite dal Corriere Veneto, è un quadro raccapricciante. Tutto parte dalla scomparsa di una donna di origini tedesche ma residente a Verona. Si tratta di Helga Maria Enghbarth. Per oltre cinque anni, di lei non ci sono più state notizie. Nessun movimento, nessun acquisto, nessuna visita medica. Niente di niente. Sparita nel nulla. Sparita lei, ma non i suoi beni.

Tra questi, per esempio, una proprietà che di recente era stata occupata da abusivi. Ed è stato questo, come riporta il Corriere, a innescare il processo che poi ha tolto il velo di mistero dalla sparizione dell'anziana. I residenti della zona in cui si trova l'appartamento occupato, infatti, hanno iniziato a lamentare disagi nei confronti degli stranieri che avevano preso possesso dell'abitazione. Abitazione, come detto, di proprietà della donna e del figlio Bernardo.

Lui, contattato per effettuare lo sgombero della palazzina, non ha mai risposto. E nemmeno la madre. Alle domande degli inquirenti su dove si trovasse la donna, lui non è mai stato in grado di convincere gli agenti. E allora non c'è stato altro mezzo se non quello di chiedere alla Procura di perquisire l'appartamento. A quel punto gli agenti si sono ritrovati di fronte agli occhi uno scenario letteralmente raccapricciante. Le ossa della donna, morta da almeno cinque anni, erano in un sacco sopra il letto.

Ora, quanto dovrà essere accertato, è il motivo di tale piano. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sembra che il motivo sia da ricercare nella pensione della donna.