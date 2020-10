Il Teatro Stimate propone “Una vita da mago”, show musicale per bambini dedicato ad Halloween

Ci sarà il meglio de Lo Stato Sociale, Renato Zero, Elektra Lamborghini e Francesco Gabbani per l’evento musicale di Halloween dedicato ai bambini “Una vita da mago”.

Mirabolante viaggio nella musica

I più acclamati professori di magia condurranno gli spettatori in un mirabolante viaggio nella musica e si sfideranno a suon di canzoni, boccini e pozioni. L’appuntamento è al Teatro Stimate il 31 ottobre alle ore 17.00 e, in replica, 20.30. Un imperdibile show musicale che fonde il meglio della magia e la créme della canzone italiana ispirata alla famosa saga di Harry Potter. Tra lezioni di pozioni, incantesimi, profezie e sfere di cristallo, quattro scatenati professori metteranno alla prova le vostre abilità in una sfida all’ultimo colpo di bacchetta. Da 5 a 99 anni, rigorosamente in maschera!

Un giovane quartetto

Con I Muffins un giovane quartetto di poliedrici performers composto da: Maddalena Luppi, Giulia Mattarucco e Riccardo Sarti diplomati alla Bernstein School of Musical Theater di Bologna (prima scuola di musical in Italia) e dal cantautore Stefano Colli, concorrente di “The Voice of Italy” nel team Gigi d’Alessio.

L’evento è inserito nel cartellone di Famiglie a teatro, rassegna organizzata da Fondazione Aida con la collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, Fondazione Banca Popolare di Verona, Fondazione Cariverona, MiBACT, Arteven e Regione del Veneto.