Dopo l'atto vandalico compiuto da ignoti alla sezione di Mestre, in provincia di Venezia, di Fratelli d'Italia, ora un altro gesto vergognoso ai danni delle due sedi Uil a Dolo e San Bonifacio.

Imbrattate le sedi Uil di Dolo e San Bonifacio

“Il confronto civile e il dialogo politico, anche quello più fermo, non passano certamente per le scritte che, in modo di fatto anonimo, imbrattano gli edifici e la proprietà altrui. Ogni forma di vandalismo va condannata con decisione affinché sia chiaro il messaggio che, in democrazia, qualsiasi contestazione può trovare spazio soltanto nel vero confronto delle idee”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto esprime la sua condanna per l’imbrattamento delle sedi della Uil di Dolo (Venezia) e di San Bonifacio (Verona).

“Esprimo inoltre – conclude il Governatore – la mia solidarietà a chi ha in queste sedi un punto di riferimento e a tutti i lavoratori che si riconoscono nell’organizzazione sindacale presa di mira in questa circostanza. Azioni come queste sono solo atti vandalici che nulla hanno a che fare con l’impegno sociale”.

L'atto vandalico si è verificato pochi giorni dopo un altro gesto vergognoso, l'attacco, come è noto, da parte di ignoti alla sede mestrina della sezione di Fratelli d'Italia.

Ciò che si può comprendere, attraverso le immagini diffuse dai canali ufficiali Uil Veneto, si è trattato di un gesto rivendicato dai No Vax.