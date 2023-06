Dalle ore 9, di giovedì, i vigili del fuoco stanno operando per spegnere un incendio divampato all’interno di un’azienda di lavorazione vetro in Via Lombardia a Cologna Veneta: quattro persone hanno respirato del fumo e sono rimaste intossicate.

Incendio in una ditta di lavorazione vetro a Cologna Veneta: 4 intossicati dal fumo

I pompieri arrivati da Verona, Lonigo, Rovigo con tre autopompe, tre autobotti, un’autobotte chilolitrica, l’autoscala e 25 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia.

Le fiamme hanno coinvolto il magazzino, la zona uffici e la produzione. Il personale del suem hanno assistito sul posto i quattro intossicati, necessario per uno di loro il ricovero.