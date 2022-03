Incendio nella notte, le immagini dell'appartamento distrutto ad Avesa

Incendio a Verona

I pompieri hanno operato, con l'autoscala, per portare in salvo quattro persone, bloccate sui balconi a causa del calore e del fumo.

Alle ore 3.21 di oggi, domenica 6 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio appartamento a Verona. Il fuoco si è sviluppato al terzo piano di uno stabile che conta 8 appartamenti in piazza Avesa.

Cinque persone dentro l'abitazione

All'arrivo sul posto dei vigili del fuoco le fiamme avevano completamente coinvolto il locale soggiorno dell'appartamento abitato da 5 persone. I pompieri hanno operato, con l'autoscala, per portare in salvo le persone, bloccate sui balconi a causa del calore e del fumo, prima di iniziare a spegnere le fiamme. Per due di loro si è reso necessario il ricovero per intossicazione da fumi.

Anche l'appartamento al piano superiore dichiarato inagibile

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza sono perseguite fino alle 7.50 di questa mattina. Lo stabile ha subito danni strutturali solo nell'appartamento interessato e in quello ubicato al piano superiore, motivo per cui si è reso necessario dichiarare l'inagibilità parziale. Le cause del rogo sono al vaglio di personale tecnico dei vigili del fuoco per chiarire le dinamiche.