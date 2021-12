Incendio nello scantinato del condominio: anziana disabile salvata dai pompieri

Verona

I pompieri sono entrati dotati di autorespiratori nell’appartamento pieno di fumo e hanno portato subito all’esterno l’anziana.

Attimi di paura a Verona per un incendio divampato nello scantinato di un condominio di 5 piani.

Incendio nello scantinato del condominio

Una donna disabile e allettata è stata tratta in salvo dai Vigili fuoco nell’appartamento pieno di fumo e portata in salvo a terra con l’autoscala per un incendio divampato nello scantinato di un condominio di 5 piani. È successo poco dopo le 15.30 di ieri mercoledì 15 dicembre 2021 in via Arno a Verona.

I pompieri arrivati con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 16 operatori coadiuvati dal funzionario di turno e dal capo servizio, sono entrati dotati di autorespiratori nell’appartamento pieno di fumo e portato subito all’esterno l’anziana, che è stata posizionata sulla barella dell’autoscala e portata a terra.

Spente le fiamme

Altro personale intanto spegnevano l’incendio divampato in un piccolo scantinato il cui fumo ha invaso tutto il vano scale e l’appartamento al primo piano la cui porta era rimasta aperta. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del SUEM e portata in ospedale per accertamenti. Il personale ha poi provveduto all’aereazione di tutti i locali. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del fuoco.