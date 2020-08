Incendio San Giovanni Lupatoto, abitazione in fiamme nella notte: un ferito

Le fiamme si sono sviluppate all’interno di un’abitazione in via Ospedale, a San Giovanni Lupatoto.

Nottata movimentata

Momenti di paura stanotte, sabato 8 agosto 2020, a San Giovanni Lupatoto. Erano circa le 3.20 quando all’interno di un’abitazione di via Ospedale si è sviluppato un incendio che ha coinvolto una persona, rimasta intossicata dal fumo. Sul posto Vigili del fuoco e due ambulanze con automedica. Il ferito è stato poi trasportato in ospedale a Borgo Trento in codice giallo.