Incidente a catena a Schiavonia, coinvolto anche un 63enne di Cologna Veneta

Incidente a catena stamattina all’intersezione formata dalla S.P. Santa Teresa con la S.P. Bassanese con direzione Nove.

Lungo la Bassanese

Schiavon, ore 9 circa di stamattina, mercoledì 9 settembre 2020. D.G., uomo 63enne di Cologna Veneta (VR) alla guida di autovettura PEUGEOT, nell’impegnare l’intersezione formata dalla S.P. Santa Teresa con la S.P. Bassanese con direzione Nove, per cause in corso di accertamento è entrato in collisione con l’autoveicolo MERCEDES condotto da G.S., uomo 51enne di Loreggia (PD), che stava percorrendo la S.P. Bassanese con direzione Pozzoleone.

Padovano al Pronto soccorso

A causa dell’impatto, la MERCEDES andava a collidere contro l’autocarro MAN condotto da D.M., uomo 49enne di Galliera Veneta (PD), che stava transitando in senso opposto di marcia con direzione Nove. In conseguenza del secondo impatto, la MERCEDES andava infine ad urtare contro il guard rail posto sul lato est della Bassanese, trovando posizione di quiete e fermandosi con la parte anteriore sinistra all’interno della roggia consortile. Il conducente della Mercedes veniva trasportato da ambulanza 118 al Pronto Soccorso di Bassano del Grappa.

Traffico tornato alla normalità intorno alle 12

La Polizia Locale Nordest Vicentino – Distaccamenti di Sandrigo e Monticello Conte Otto, intervenuta con 2 pattuglie, procedeva al rilievo del sinistro ed alla regolazione del traffico veicolare, che tornava alla normalità solo alle ore 12:00 circa. Intervenute inoltre, anche due squadre dei Vigili del Fuoco, il servizio manutenzione della Vi.abilità spa e la società Sicurezza & Ambiente per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale.