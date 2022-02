Incidente agricolo mortale a Minerbe: 65enne rimane imbrigliato in un attrezzo collegato al trattore

Inutili i soccorsi

Incidente agricolo mortale a Minerbe

Erano da poco passate le 16.23 di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022 quando ad Anson, per cause ancora da definire, un agricoltore è rimasto imbrigliato in un attrezzo collegato al trattore. Sul posto è giunta l’ambulanza infermierizzata e l’elisoccorso.

I soccorritori del Suem 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, Claudio Caltran di 65 anni, senza però riuscirci. Purtroppo a causa delle gravi ferite riportate l’uomo è morto. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.