Incidente sul lavoro: operaio Telecom cade da una scala a 2 metri d'altezza

Incidente sul lavoro questa mattina, mercoledì 11 agosto 2021 a San Giorgio in Salici. Erano da poco passate le 11.17 quando, in via Cavalieri di Vittorio Veneto un operaio Telecom è caduto da una scala a un'altezza di circa 2 metri.

Sul posto sono giunti i soccorritori del Suem 118 che hanno prestato le prime cure all'operaio 60enne che era cosciente. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Sul posto è giunto il personale SPISAL e i Carabinieri.