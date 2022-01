Infarto fatale durante la riunione con i suoi atleti velisti: Claudio Brighenti è morto a 47 anni

Lutto

Si è spento improvvisamente mercoledì sera a Napoli, durante l’incontro di fine giornata in hotel con i suoi atleti in occasione del Trofeo Campobasso 2022.

Mondo della vela in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’istruttore Claudio Brighenti.

Infarto fatale durante la riunione con i suoi atleti velisti

Il mondo della vela è in lutto per la scomparsa di Claudio Brighenti, 47enne allenatore di fama internazionale di giovani atleti. Si è spento improvvisamente mercoledì sera a Napoli, durante l’incontro di fine giornata in hotel con i suoi atleti in occasione del Trofeo Campobasso 2022. Brighenti era con “i suoi ragazzi” della squadra Optimist quando è stato stroncato da un infarto. Il fratello Ivano Brighenti (vicesindaco di Brenzone) ha tentato di salvarlo ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

In segno di lutto il Trofeo Campobasso 2022 è stato interrotto. Brighenti era residente a Porto di Brenzone era un perito informatico e aveva il brevetto di istruttore che gli era stato rilasciato dalla Federazione italiana vela oltre al brevetto di istruttore internazionale per derive e catamarani.

Una borsa di studio

Il Circolo Vela Toscolano Maderno sui social ha reso nota l’intenzione di creare una borsa di studio per il futuro dei suoi bambini gli amici e i genitori delle classi "Rs Feva" e "Optimist" del Circolo Nautico Brenzone:

“Ancora increduli e senza parole per la scomparsa improvvisa non solo di un collaboratore ma di un grande AMICO, condividiamo l'iniziativa del Circolo Nautico Brenzone.

Ci mancherai tantissimo Claudio, ci mancherá il tuo sorriso e il tuo modo di affrontare la vita!

Pensando di interpretare il desiderio di Claudio per il futuro dei suoi bambini gli amici e i genitori delle classi "Rs Feva" e "Optimist" del Circolo Nautico Brenzone, propongono una borsa di studio sportiva a favore di Alex, Adam e Ariel per proseguire il cammino nella vela, sicuri che Claudio lo avrebbe desiderato .

Per tutti coloro che vogliono partecipare di seguito indichiamo IBAN: I T 5 9 M 0 3 5 9 9 0 1 8 9 9 0 8 0 1 6 8 5 2 8 8 2 2

Causale: "Borsa di studio Claudio Brighenti”

Qualsiasi contributo, sarà importante e molto apprezzato.

E’ gradita la condivisione del presente messaggio ad amici e conoscenti.

Grazie di cuore”.

I funerali di Claudio si terranno sabato 8 gennaio 2021 alle ore 10.30 al Castello di Brenzone.